Der Bundestag will in der kommenden Woche in alter Besetzung über die Grundgesetzänderungen entscheiden. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit gilt nach der Einigung von Union, SPD und Grünen als sicher.

Ob die Milliarden wirklich fließen können, hängt aber nicht nur vom Bundestag, sondern auch vom Bundesrat ab. Auch hier ist am Freitag eine Zweidrittelmehrheit nötig. Diese ist noch nicht sicher, da zwar alle 16 Ministerpräsidenten für das Finanzpaket sind, einige aber auf ihre Koalitionspartner Rücksicht nehmen müssen. So lehnt das in Thüringen und Brandenburg mitregierende BSW das Paket ab, in Bayern haben die Freien Wähler Bedenken.