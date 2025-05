"Die Nutzung von Hawala für Finanztransaktionen in Deutschland oder aus Deutschland in ein anderes Land ist nicht zugelassen", erklärt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (kurz: BMZ) auf MDR-Anfrage. Weiter heißt es: "Transaktionen, die dem Hawala-Banking zuzurechnen sind, werden von der Bundesregierung weder getätigt noch beauftragt."



Das BMZ fördert Projekte der Entwicklungshilfe im Ausland, so auch der Welthungerhilfe. "In Ausnahmefällen, in denen es zur Rettung von Menschenleben oder zur Durchführung von besonders wichtigen Hilfsprojekten mangels verlässlicher Bankensysteme keine alternativen Möglichkeiten für Geldtransfers gibt, wird zugelassen, dass geförderte Zuwendungsempfänger und Durchführungsorganisationen nach Abwägung aller Risiken als ultima ratio ein Hawala-System im jeweiligen Zielland oder in engen Ausnahmesituationen zum Transfer aus Drittstaaten in die Zielstaaten nutzen", erklärt das Bundesentwicklungsministerium es auf MDR-Anfrage.



"Das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium haben diese Möglichkeit zum Beispiel für in Afghanistan und Syrien tätige Organisationen zugelassen", so das BMZ. Dabei seien gesetzliche Auflagen zu beachten und Berichtspflichten einzuhalten. Geachtet werde etwa auf Identitätsprüfungen bei der Auswahl des Anbieters und Abgleich mit Sanktionslisten. Schriftliche Vereinbarungen, Belege zu Transaktionen sowie das Vier-Augen-Prinzip sollen zudem für ein größtmögliches Maß an Transparenz sorgen.