In Mitteldeutschland sieht es so aus: In Sachsen-Anhalt würden zum kommenden Wintersemester 20 Studienplätze für Hebammen an der Universität Halle geschaffen, teilte das zuständige Wissenschaftsministerium MDR AKTUELL mit. Weitere Plätze seien erst einmal nicht geplant. In Thüringen können schon jetzt jährlich 20 Studienplätze an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena vergeben werden. Dem Thüringer Wissenschaftsministerium zufolge soll die Zahl auf 25 erhöht werden. In Sachsen startet neben dem Studiengang an der Uni Leipzig zum Wintersemester ein weiterer an der TU Dresden. Damit können im Freistaat künftig jedes Jahr 50 angehende Hebammen das Studium beginnen.