Heizen Umstellung auf erneuerbare Energien bis 2024 unwahrscheinlich

Zeitdruck bei der Umstellung auf erneuerbare Energien

Technisch ist die Branche den Plänen der Bundesregierung also absolut gewachsen und steht hinter den vereinbarten Klimazielen. Trotzdem sieht Staudt einige Herausforderungen, wenn ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien laufen soll. Einmal den Zeitdruck: "Man müsste es mal vergleichen mit der Automobilindustrie. Dann müsste man innerhalb von 21 Monaten die gesamte Automobilindustrie transformieren."

Es stellt sich die Frage, ob es bis 2024 flächendeckend und ausreichend Angebote für erneuerbare Energien geben wird, um die neuen Heizungen zu betreiben? Ein Punkt, der auch den Verband Haus und Grund umtreibt. Denn bevor eine Heizung eingebaut wird, muss auch klar sein, welche erneuerbare Energie genutzt werden könne, betont Verbandspräsident Kai Warnecke: "Die Kommunen schaffen es nicht, den Menschen zu sagen, womit die Häuser in Zukunft beliefert werden. Das wäre etwas, was man eigentlich als Schritt null erreichen muss – am besten schon bis Ende dieses Jahrs. Ein Atlas für ganz Deutschland, aus dem man entnehmen kann, welche Energien in Zukunft wo zur Verfügung stehen."

Fachkräftemangel auch bei Heizungsinstallateuren

Ob dieser Aspekt in dem Gesetz der Bundesregierung berücksichtigt werden wird, ist noch unklar. Genauso wie, ob es Subventionen geben wird. Denn, so merkt Markus Staudt vom BDH an, die Wärmewende werde nicht im Neubau entschieden: "Im Neubau ist die Wärmepumpe ganz klar die Technologie der Wahl, aber im Gebäudebestand haben wir ganz unterschiedliche Herausforderungen. Die Gebäude sind sehr heterogen, sie sind energetisch in einer unterschiedlichen Qualität und dann haben wir die Menschen, die eine ganz unterschiedliche Leistungsbereitschaft oder das Vermögen haben."