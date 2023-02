Mitteldeutschland Wohngeldempfänger warten weiter auf zweiten Heizkostenzuschuss

Mit dem zweiten Heizkostenzuschuss will der Bund Wohngeldempfängern mindestens 415 Euro pro Haushalt als Entlastung in der Krise zahlen. Doch in Mitteldeutschland warten viele Berechtigte weiter auf das versprochene Geld: So kommt die Zahlung in Sachsen wohl erst im April. Lediglich in Thüringen ist der Zuschuss bereits gezahlt worden.