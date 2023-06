Schon unmittelbar nach der Einigung in Berlin hatte sich der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) zu Wort gemeldet und von einem guten und wichtigen Signal gesprochen. In einer ausführlichen Stellungnahme lobte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing dann, dass jetzt die Aussicht auf ein gutes Gesetz bestehe. Eines mit realistischen Regelungen, die von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern auch umgesetzt werden könnten.

Auch die VKU-Landesvertretung in Sachsen kann mit dem neuen Ansatz deutlich besser leben. Das Heizungsgesetz an die kommunale Wärmeplanung zu koppeln, sei eine zentrale Forderung des Verbandes an die Politik gewesen, sagt Landeschef Florian Gräßler. "Erst braucht es eine Wärmeplanung, die abschließend und verbindlich, scharf, straßengenau, am Ende auch gebäudebezogen regelt, ob Fernwärme möglich sein wird, ob Möglichkeiten bestehen, dort Wasserstoff, grüne Gase in das dortige Erdgasnetz zu bekommen."