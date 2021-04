Bundespolitik Hennig-Wellsow strauchelt auf großer Bühne

Besonders auskunftsfreudig ist die Partei in dieser Angelegenheit nicht. Aus der Bundestagsfraktion will sich niemand äußern. Auch der heimische Landesverband der Linken in Thüringen sieht auf Nachfrage von MDR AKTUELL keinen Anlass, sich zu dem Thema zu äußern.

Finanzpolitik wurde zum Stolperstein

Was war passiert? Die Linken-Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow war von ZDF-Moderator Markus Lanz ins Verhör genommen worden. Schwerpunkt war dabei die Finanzpolitik. Dabei hatte die Politikerin große Probleme, den Linken-Vorschlag zu einer Vermögensabgabe zu erklären. Lanz sagte schließlich:

Nicht, dass ich ihr Programm besser kenne als Sie. Das wäre ja fatal. Markus Lanz ZDF-Moderator

Markus Lanz stellte Hennig-Wellsow viele Fragen zur Finanzpolitik. Bildrechte: dpa Einzig die Linkspartei in Sachsen war bereit, sich zum Auftritt der Parteichefin zu äußern. Öffentliche Statements von Politikern könnten eben nicht immer das Gelbe vom Ei sein, sagt der sächsische Linkenchef Stefan Hartmann. Hennig-Wellsow habe aber insbesondere in Thüringen gezeigt, dass sie ein breites Kreuz habe. Sie sei in der Lage, einiges wegzutragen. Das habe sich in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit einem Herrn Höcke von der AfD gezeigt.

Susanne Hennig-Wellsow hat unsere volle Unterstützung. Stefan Hartmann Sächsischer Linkenchef

Die Parteichefin hat nach Ansicht des sächsischen Linken-Chefs deutlich gemacht, wofür die Linke stehe: Etwa für eine Vermögensabgabe und einen höheren Spitzensteuersatz. Die Partei gehe mit klaren Positionen in die Bundestagswahl und damit später in mögliche Koalitionsverhandlungen. Die Linke habe sich nicht damit abgefunden, nur Oppositionspartei sein, so Hartmann.

Fallhöhe in der Bundespolitik ist groß

Mag sein, sagt dazu der Politikwissenschaftler und Redakteur bei den "Blättern für deutsche und internationale Politik", Albrecht von Lucke. Anspruch und Realität seien aber verschiedene Dinge. Hennig-Wellsow habe die undankbare Rolle übernommen, die Regierungstauglichkeit unter Beweis zu stellen.