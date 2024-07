In Sachsen gibt es die meisten Anlaufstellen in Mitteldeutschland: Das St. Elisabeth-Krankenhaus und die Rechtmedizin der Uniklinik in Leipzig sowie das Kreiskrankenhaus in Torgau. In Sachsen-Anhalt können sich Betroffene an die Unikliniken in Magdeburg und Halle wenden. In Thüringen gibt es die vertrauliche Spurensicherung erst seit diesem Jahr und bisher nur in Jena.