Fraktionszwang? Gibt es gar nicht, sagt Michael Kolkmann, Politikwissenschaftler an der Universität Halle: "Fraktionszwang kennen wir so eigentlich gar nicht, man liest immer wieder davon, auch in Qualitätsmedien, aber vielleicht ist es sinnvoller, von Fraktionsdisziplin zu sprechen."

Kein Gesetz, aber gängige Praxis

Diese Antwort kommt schnell von allen Seiten. Kyrill Alexander Schwarz, Professor für Staatsrecht an der Universität Würzburg, fügt an: Wenn es tatsächlich einen Zwang gäbe, könnte das ein Fehler im Gesetzgebungsverfahren sein. Das könnte dann in einem entsprechenden Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gerügt werden, so Schwarz: "Aber solche Fälle hat es in der Geschichte der Bundesrepublik – also von einem Fraktionszwang, der zur Aufhebung einer gesetzgeberischen Entscheidung geführt hätte – bisher noch nicht gegeben."

Der Abgeordnete ist im Bundestag kein Einzelkämpfer, sondern Teil einer Fraktion. Michael Kolkmann Politikwissenschaftler

Unbestritten ist aber, dass es im politischen Alltag die Praxis gibt, als Fraktion gemeinsam abzustimmen. Deren Sinn erklärt Politikwissenschaftler Kolkmann so: "Wir sind ja eine Parteiendemokratie, und der Abgeordnete an sich ist ja im Bundestag quasi kein Einzelkämpfer, sondern Teil einer Fraktion. Und da ist es natürlich sinnvoll, sowohl in einer Regierungsfraktion, als auch in der Oppositionsfraktion möglichst geschlossen aufzutreten."

Immer möglich, gegen Fraktion zu stimmen

Und das heißt dann eben Fraktionsdisziplin. Wie der Politikbetrieb ohne die aussehen würde, beschreibt der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt von der FDP: Dann wäre vor jeder Entscheidung völlig unklar, ob zum Beispiel ein Gesetz durchgehe oder nicht.

"Und was auch ein wesentlicher Faktor ist in Demokratien, dass man Demokratie auch organisiert und verlässlich ist. Und die Verlässlichkeit von Entscheidungen würde dramatisch sinken, sie würde vielleicht sogar das Parlament handlungsunfähig machen", so Müller-Rosentritt.