Die Länder hatten dagegen über den Bundesrat die Bundesregierung vor mehr als einem Jahr aufgefordert, einen Vorschlag für eine bundesgesetzliche Regelung zur Einführung einer Pflichtversicherung vorzulegen. Zu diesem Thema berät sich Bundeskanzler Olaf Scholz am 20. Juni mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Bei den jüngsten Hochwassern in Bayern und Baden-Württemberg entstanden nach Angaben der deutschen Versicherer Schäden in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro.