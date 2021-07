Nach offiziellen Angaben hat die Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschlands 170 Todesopfer gefordert, 122 in Rheinland-Pfalz und 48 in Nordrhein-Westfalen.

Die Bundesregierung will am Mittwoch umfangreiche Soforthilfen auf den Weg bringen. Insgesamt geht es um rund 400 Millionen Euro, die je zur Hälfte Bund und die betroffenen Länder tragen sollen. Damit sollen zügig die schlimmsten Schäden an Gebäuden und kommunaler Infrastruktur beseitigt und besondere Notlagen überbrückt werden. Außerdem ist ein milliardenschwerer Aufbaufonds geplant. Über dessen Höhe wird entschieden, wenn das Ausmaß der Schäden in den nächsten Wochen genauer absehbar ist.