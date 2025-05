In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommt das laut einer aktuellen Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt überwiegend positiv an. Zwei von drei Befragten (65 Prozent) gaben an, sie fänden die neuen Pläne gut. Deutlich weniger Befragte (25 Prozent) lehnen das Vorhaben ab. An dem Stimmungsbild haben sich mehr als 20.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber aussagekräftig für Meinungstendenzen im MDR-Sendegebiet.