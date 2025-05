Der Wolf soll in Deutschland zügig ins Jagdrecht aufgenommen werden. Auch darauf haben sich die Umweltminister geeinigt. Sie gehen von einer schnellen Umsetzung der jüngsten Entscheidung des Europäischen Parlament aus, das am 8. Mai dafür gestimmt hatte, den Schutzstatus des Wolfs in der EU von "streng geschützt" auf "geschützt" herabzustufen, erklärten die Minister am Freitag. Damit wird der Weg freigemacht für mehr Wolfsabschüsse.



Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hält am Ausstieg aus der Atomkraft fest. "Ich bin da ganz klar. Es gibt da eine Kontinuität zur letzten Bundesregierung", sagte er nach dem Treffen der Umweltminister. Schneider reagierte damit auf den Beschluss des belgischen Parlaments, den dortigen Atomausstieg wieder zu stoppen. "Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens in Deutschland, sie [die Atomkraft] nicht mehr zu nutzen", sagte Schneider. "Und die Beschlussfassung dazu in der Regierung ist meines Erachtens auch klar."