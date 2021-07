Auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, fordert, dass Bund und Länder die Hochwasserfolgen gemeinsam bewältigen: "Es braucht jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um den Menschen in den betroffenen Regionen schnell und unbürokratisch zu helfen." Die Bundesregierung hatte bereits am Freitag angekündigt , einem Hilfsprogramm für die betroffenen Regionen zu arbeiten.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer will am Sonntag gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Katastrophenregion in ihrem Bundesland besuchen. Dreyer beklagte zugleich Versäumnisse beim Klimaschutz. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "In den vergangenen Jahren haben wir in Deutschland vieles nicht umgesetzt, was notwendig gewesen wäre."