Höcke gab vor Gericht an, unschuldig zu sein. "Ich bin auch in diesem Sachverhalt völlig unschuldig, Ich weiß, dass ich verurteilt werde. Aber das fühlt sich für mich nicht gerecht an", sagte Höcke. Er habe nicht damit gerechnet, dass Anwesende das dritte Wort aussprechen würden. Ein zweiter Verhandlungstermin in dieser Sache ist für den 26. Juni geplant.