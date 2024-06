Es sei wichtig, Deutschland zusammen zu denken und soziale Spaltung weiter zu bekämpfen. Nach der Ost-West-Angleichung bei den Renten müsse man jetzt an die Löhne ran: "Es ist nicht in Ordnung, dass im Osten wesentlich weniger verdient wird als im Westen. Da müssen wir es auch schaffen, dass die Einheit sich weiterentwickelt." Esken sprach sich erneut für einen höheren gesetzlichen Mindestlohn aus. Dieser müsse sich in Richtung 14, 15 Euro bewegen. Der Mindestlohn gelte dann ja auch "im Osten wie im Westen".