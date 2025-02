Bildrechte: IMAGO/Tetra Images

Hohe Eigentanteile Pflegeheime im Ausland als günstigere Alternative

10. Februar 2025, 05:00 Uhr

Der Eigenanteil von Pflegeheim-Bewohnern steigt seit Jahren. Wenn die Rente nicht reicht, muss oft das Ersparte aufgebraucht werden oder es greift die Sozialhilfe. Deshalb suchen sich manche Deutsche eine Alternative im Ausland: bei Pflegeheimen in Thailand oder in Osteuropa etwa. Die sind meist günstiger als hierzulande. Trotzdem ist der Anteil der Menschen, die im EU-Ausland Pflegegeld beziehen, nach Angaben der AOK PLUS in den vergangenen Jahren nicht gestiegen.