Bundeswehr Israels Raketenabfangsystem Arrow 3 bald am Fliegerhorst Holzdorf

Das israelische Raketenabfangsystem Arrow 3 soll in zwei Jahren am Fliegerhorst Holzdorf in Sachsen-Anhalt bereitstehen. Das hat Luftwaffen-Inspekteur Gerhartz mitgeteilt. Insgesamt werden drei Arrow-Systeme für die Bundeswehr angeschafft. Sie bekämpfen angreifende Waffensysteme auf Distanzen von 2.400 Kilometern und Höhen von bis zu 100 Kilometern.