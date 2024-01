Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Finanzierung homöopathischer Behandlungen durch gesetzliche Krankenkassen streichen. Der SPD-Politiker kündigte in Berlin an, er werde "in Kürze" eine entsprechende gesetzliche Regelung vorlegen. Zuvor hatte Lauterbach auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) erklärt, Homöopathie mache als Kassenleistung keinen Sinn. "Auch den Klimawandel können wir nicht mit Wünschelruten bekämpfen. Die Grundlage unserer Politik muss die wissenschaftliche Evidenz sein."