Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist tot. Nach Angaben des Bundespräsidialamts in Berlin starb er am frühen Samstagmorgen im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Köhler war 2004 als neuntes Staatsoberhaupt gewählt worden, 2010 trat er überraschend zurück. Er war der erste Bundespräsident, der vom Amt zurücktrat.

Er begründete diesen Rücktritt damals mit Kritik an seinen umstrittenen Äußerungen zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Köhler in einem Kondolenzschreiben an Köhlers Witwe Eva Luise als "Glücksfall für das Land". "Mit Horst Köhler verlieren wir einen sehr geschätzten und überaus beliebten Menschen, der Großes geleistet hat – für unser Land und in der Welt."

In seinen Reden beschwor der Ökonom Köhler immer wieder den Glauben an die Stärke des Landes und an die Energie und die Kreativität seiner Menschen. In seiner Antrittsrede warb er für ein Verständnis von Deutschland als "Land der Ideen", das einig und selbstbewusst die eigene Zukunft gestalten und in der Welt als Kraft zum Guten wirken möge.