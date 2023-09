Oksana Tonkal kommt gerade im Amedia Hotel in Leipzig an. Ihren Hund will sie am Wochenende bei einer Rassehunde-Ausstellung vorführen. In ihrer Heimat fallen solche Veranstaltungen gerade aus – kriegsbedingt. Oksana Tonkal kommt aus der Ukraine. Aber trotz der weiten Anreise – kein Pardon. Der Papierkram muss erledigt werden.