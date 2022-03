Wechsel der Perspektive: Vom Bundestag ins Kanzleramt

Der Perspektivwechsel beschäftigt ihn. "In Deutschland gilt das Regierungsamt höher als das Parlamentsmandat", wird er mir später im Auto erzählen. "Ich merke das in der öffentlichen Aufmerksamkeit, aber auch in der Bevölkerung."

In seinem politischen Verständnis sei es umgekehrt: "Ich habe immer das Parlament als den höchsten Vertreter des Volkes gesehen, von dem sich alle Macht in Deutschland ableitet. Ich versuche es den neuen Kolleginnen und Kollegen auch klarzumachen, dass sie mit Selbstbewusstsein die Regierung fordern und dass sie auch die Politik bestimmen."

Erfurt ist ein Heimspiel. Hier ist Carsten Schneider aufgewachsen. Hier ist sein Wahlkreis. Erster Termin am Frauentag: Rosen an Frauen verteilen vor dem Rathaus. Die Ostdeutschen, nicht nur in Erfurt, haben hohe Erwartungen an einen Ostbeauftragten. Mehr Repräsentanz in Führungspositionen, mehr Anerkennung für die Lebensleistung.

Eine andere Tonlage als sein Vorgänger Marco Wanderwitz

Schneider kann zuhören und trifft offenbar die Tonlage. Anders als sein Vorgänger Marco Wanderwitz. Er schien am Ende resigniert über den Zuspruch für die AfD, meinte, viele Ostdeutsche seien nicht in der Demokratie angekommen.

Schneider ist das nicht fremd. Er wurde gleich in den ersten Tagen seiner Amtszeit mit den zahlreichen "Spaziergängen" gegen die Corona-Maßnahmen auch in seiner Thüringer Heimat konfrontiert, meist von rechten Gruppen wie den "Freien Sachsen" oder "Freien Thüringern" organisiert. Bei Rechtsradikalen hört auch bei Schneider das Verständnis auf, aber er stemmte sich gegen den Mainstream, dem Osten wieder das Etikett des Rechtsradikalismus zu verpassen. Selbst in der eigenen Regierung: "Man macht es sich in Berlin oft zu einfach, Proteste zu diskreditieren, in dem sie eine politische Ecke gestellt werden."