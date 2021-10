Alarmierter reagiert auf Anfrage das Auswärtige Amt. Das beobachte die Handlungen des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko zurzeit genau. Denn der sei für die wachsende Flüchtlingszahl verantwortlich, so Sprecherin Andrea Sasse. Mit Charterflügen lasse Lukaschenko Flüchtlinge in sein Land fliegen und sie dann an die Grenze zu Polen bringen. "Wir haben Erkenntnisse dafür, dass die Schleusung der Flüchtlinge aktiv vom Regime in Minsk gesteuert wird. Wir prüfen kontinuierlich, ob und wie wir alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente, darunter auch gezielte Listungen im Sanktionsbereich, einsetzen können, um eine Handlungsänderung des Regimes in Minsk herbeiführen zu können."