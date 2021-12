Gesundheitsministerin Petra Köpping Bildrechte: dpa

Davor halten sie kurz an, stellen sich im Halbkreis auf, schauen in die weihnachtlich geschmückten Fenster. Dann gehen sie vorbei, zünden neue Fackeln an und ziehen nochmal mit Lärm an Köppings Haus vorbei. Kurz darauf trifft dann ein erster Streifenwagen der Polizei ein. Später werden die Personalien der Teilnehmer des Fackelmarsches aufgenommen.