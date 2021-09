Zumindest galt das bis zum jüngsten Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, erzählt Marco Langhof, Arbeitgeberpräsident in Sachsen-Anhalt: "Bislang war es so, dass man sich rückwärtig bei den entsprechenden staatlichen Stellen die Gelder per Antrag hat besorgen können und damit auch die Fortzahlung für die Mitarbeitenden sicherstellen konnte. Das dürfte ja jetzt anders gehen. Im genauen Ablauf kann ich es Ihnen nicht sagen."