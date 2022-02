Russischer Impfstoff Sputnik V: Baldige EU-Zulassung eher unwahrscheinlich

Dass es um Sputnik V ziemlich ruhig geworden ist, ist auch MDR AKTUELL Hörer Heiko Bachmann aufgefallen: "Vor knapp einem Jahr haben die Ministerpräsidenten von Thüringen und Bayern angeregt, dass der russische Sputnik-Impfstoff auch in Deutschland eingesetzt werden sollte und seit der Zeit hat man da nicht mehr viel von gehört. Deshalb meine Frage: Wie ist da der Stand der Dinge?"

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft den russischen Covid-Impfstoff Sputnik V bereits seit knapp einem Jahr in einem sogenannten Rolling Review-Verfahren. Das heißt, es werden fortlaufend neue Daten in die Prüfung einbezogen, bis genug wissenschaftliche Evidenz für den Zulassungsprozess vorliegt. Doch genau daran mangele es nach wie vor, erklärte Fergus Sweeney jüngst in einer EMA-Pressekonferenz: "Wir prüfen weiter Informationen und Daten, die vom Entwickler bereitgestellt werden. Aber wissen Sie, wir warten immer noch auf eine Reihe von Maßnahmen, um mit der Überprüfung weitermachen zu können. Der Prozess wird fortgesetzt, aber wir brauchen dafür weitere Daten und Informationen."