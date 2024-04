Diese Entwicklung sieht auch Caren Lay, wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Sie bezeichnet die Entscheidung des Justizministeriums als herben Schlag für Mieterinnen und Mieter: "Es ist leider so, dass diese Indexmietverträge immer beliebter werden bei Vermietern und bei immer mehr Mieterinnen und Mietern dafür sorgen, dass die Mieten exorbitant, also deutlich stärker als andere normale Mietverträge steigen."

Indexmietverträge seien in den ostdeutschen Bundesländern lange nicht so stark verbreitet gewesen, sagt Anke Matejka vom Mietverein Leipzig. Inzwischen habe sich das aber geändert. Immer mehr Betroffene kämen zu ihr in die Beratung: "Seit dem enormen Anstieg der Inflation haben natürlich auch bei uns die Indexmietverträge zugenommen. Insbesondere seit 2020 verzeichnen auch wir in den östlichen Bundesländern zunehmend Indexmietverträge und dass die Vermieter Gebrauch machen von den Erhöhungsmöglichkeiten."