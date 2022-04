Am stärksten legten im April die Preise für Energie zu, sie stiegen im Jahresvergleich um 35,3 Prozent. Damit schwächte sich die Teuerung hier sogar etwas ab. Im März hatte die Inflationsrate für Energie wie Heizöl oder Sprit noch bei 39,5 Prozent gelegen.

Ähnlich hoch wie im April war die Inflationsrate zuletzt im Herbst 1981, als infolge des Ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und dem Iran die Mineralölpreise ebenfalls stark gestiegen waren. Grund für den starken Anstieg der Energiepreise ist der Behörde zufolge vor allem der Ukraine-Krieg . In der Folge steigen auch die Preise für viele andere Güter. Dazu kommen Engpässe durch unterbrochene Lieferketten aufgrund der Corona-Pandemie .

Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigte sich wegen der hohen Inflation besorgt: "Das ist eine Belastung für viele Menschen." Eine so hohe Teuerungsrate gefährde die Stabilität der Wirtschaft und gehe zulasten von Investitionen, sagte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin. "Aus einer solchen wirtschaftlichen Lage kann sich eine tiefe Krise entwickeln." Deswegen entlaste die Bundesregierung bereits Unternehmen und private Haushalte.