Bei den Dresdner Studierenden würden einige Studenten aus Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung überhaupt nicht mehr heizen, erklärt Matthias Fröck. Zusätzlich zur hohen Inflation, welche sich durch gestiegene Preise in den Mensen bemerkbar macht, kam zum neuen Semester auch noch eine Erhöhung des Semesterbeitrages, die Matthias Fröck besorgt: "Da auch Studierendenwerke aufgrund mangelnder Ausfinanzierung ihre Kostensteigerungen an die Studierenden weitergeben. Auch hier wäre eine staatliche finanzielle Unterstützung notwendig."

Diese fordert auch Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studierendenwerks. Es brauche Hilfe, um die Mieten in den Wohnheimen und die Preise in den Mensen nicht kontinuierlich anheben zu müssen: "Es geht gegen die DNA der Studierendenwerke als gemeinnützige, nicht-profitorientierte Organisationen mit dem staatlichen Sozialauftrag, die Studierenden zu fördern, die Preissteigerungen 1:1 an die Studierenden weiterreichen zu müssen. Die Studierendenwerke benötigen deshalb dringend mehr staatliche Hilfen von den Bundesländern."

Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird als Auszahlungsbeginn "zum Beginn des Jahres, also noch in diesem Winter" angegeben. Vor April ist damit aber wohl nicht zu rechnen. "Dass die Auszahlungen nun erst im April beginnen sollen, steht für den verkümmerten Traum einer guten Idee: Studierenden schnell und unkompliziert in der Krise zu helfen", erklärt der "Freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften" in einer Pressemitteilung vom 2. Februar. Die Anträge sollen laut Bundesregierung zentral über eine digitale Plattform bearbeitet, diese ist aber noch nicht erreichbar. Derzeit wird noch an der technischen und rechtlichen Umsetzung gearbeitet.