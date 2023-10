Teuerungsrate bei 3,8 Prozent Inflation sinkt auf niedrigsten Wert seit mehr als zwei Jahren

30. Oktober 2023, 15:50 Uhr

Die Teuerung in Deutschland geht weiter zurück. Im Oktober sank die Inflationsrate nach vorläufigen Zahlen auf 3,8 Prozent. Es ist der niedrigste Wert seit August 2021. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt sank die Teuerungsrate. Preissteigerungen gab es in diesem Monat aber weiter bei Nahrungsmitteln.