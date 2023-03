Expertinnen und Experten sehen die Entwicklung positiv. So könnte die Inflation ihren Höhepunkt nach Einschätzung von Volkswirten überschritten haben. "Das dürfte der erste Schritt eines nachhaltigen Abwärtstrends bei den Teuerungsraten in Deutschland sein", erklärte Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen IMK-Institut. In den kommenden Monaten sei nun mit einem weiteren, kontinuierlichen Rückgang der Inflationsraten zu rechnen.