Höchste Teuerung seit 1992 Inflationsrate erstmals seit fast 30 Jahren über fünf Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland ist erstmals seit 1992 über die Fünf-Prozent-Marke gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt betrug sie im November 5,2 Prozent. Schuld waren vor allem die gestiegenen Energiepreise. Die EZB ist dennoch optimistisch, dass die Rate in den kommenden Monaten wieder in Richtung zwei Prozent sinken wird.