Wie sicher ist ein medikamentöser Abbruch?

Der medikamentöse Abbruch führt in mehr als 96 Prozent der Fälle zu einem vollständigen Abbruch der Schwangerschaft. Um sicherzugehen, sollte zehn bis 14 Tage nach der Behandlung eine Ultraschalluntersuchung erfolgen.

Beschwerden und Schmerzen

Das zuerst eingenommene Mittel (Mifepriston) ist grundsätzlich gut verträglich. Man kann nach der Einnahme seinem Alltag normal nachgehen. In seltenen Fällen kann es zu Kopfschmerzen, Krämpfen und Übelkeit kommen. Bei einem kleinen Teil der Behandelten – etwa 3 Prozent – setzt bereits nach der Einnahme des ersten Medikaments eine starke Blutung ein und es kommt zum Abbruch.

Am Tag der Misoprostol-Einnahme kommt es meist zu Blutungen, die stärker als bei der Periode sind. Diese können von Krämpfen, Übelkeit, Durchfall und Kreislaufschwäche begleitet sein. Die Beschwerden sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Einige benötigen Schmerzmittel oder eine Krankschreibung. Die Beschwerden lassen in der Regel nach einigen Stunden nach. An dem Tag sollten sich Betroffene schonen.

Krankschreibung bei Schwangerschaftsabbruch

Ja, auf Wunsch können sich Betroffene krankschreiben lassen. Auf der Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung wird kein Grund für die Arbeitsunfähigkeit angegeben.

Risiken und Komplikationen

In seltenen Fällen können noch Gewebereste in der Gebärmutter verbleiben. Das wird bei der Nachuntersuchung geprüft. Treten dabei keine Komplikationen wie Fieber oder eine sehr starke Blutung auf, kann auch – unter ärztlicher Kontrolle – abgewartet werden, ob der Körper das möglicherweise noch in der Gebärmutter verbliebene Gewebe von selbst abstößt. Alternativ kann erneut Misoprostol eingenommen werden. Oder das Gewebe wird mittels Absaugung sicher entfernt.

Wann ist ein medikamentöser Abbruch nicht möglich?

Frauen, die eine liegende Spirale nutzen, muss diese vor dem Abbruch entfernt werden. Es gibt Vorerkrankungen, die gegen einen medikamentösen Abbruch sprechen. Dazu gehören: chronisches Nierenversagen, schweres, nicht behandeltes Asthma, bekannte Allergie gegen die verwandten Medikamente und Blutgerinnungsstörungen. Eine Behandlung mit blutverdünnenden Medikamenten muss bei einem medikamentösen Abbruch kurzzeitig ausgesetzt werden.

Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch - Kinder zu bekommen ist weiter möglich

Komplikationen bei einem medikamentösen Abbruch sind selten. Verläuft der Schwangerschaftsabbruch ohne Komplikationen, gibt es in der Regel keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und auf spätere Schwangerschaften. Die Frau kann problemlos Kinder bekommen.

Ein operativer Schwangerschaftsabbruch wird ambulant in einer Arztpraxis oder Klinik durchgeführt. In der Regel findet die Absaugung unter Vollnarkose oder mit einer lokalen Betäubung statt. Nach dem Aufwachen und einer kurzen Wartezeit kann man anschließend wieder nach Hause gehen.

So funktioniert eine Absaugung

Die Absaugung ist ein ambulanter Eingriff. Nach dem Erwachen aus der Narkose können Betroffene am selben Tag wieder nach Hause gehen. Bildrechte: dpa Einige Stunden vor dem Abbruch kann ein Medikament (Prostaglandin) gegeben werden, das den Muttermund weicher und leichter dehnbar macht. In der Praxis oder Klinik erhalten die Schwangeren dann eine Betäubung. Im Anschluss wird der Muttermund mit Stäbchen vorsichtig einige Millimeter aufgedehnt, sodass ein schmales Saugröhrchen eingeführt werden kann. Durch dieses wird vorsichtig der Embryo und die Gebärmutterschleimhaut abgesaugt. Anschließend prüft der Arzt oder die Ärztin, ob alles vollständig entfernt wurden. Die gesamte Absaugung dauert etwa zehn bis 15 Minuten.

Nach dem Aufwachen aus der Narkose können sich die Betroffenen in der Praxis oder der Klinik etwas ausruhen und anschließend wieder nach Hause gehen. Wegen der Narkose ist man nach dem operativen Abbruch nicht mehr verkehrstüchtig und darf nicht Auto oder Fahrrad fahren.

Wie lang dauert ein operativer Schwangerschaftsabbruch?

Die Absaugung an sich dauert etwa zehn bis 15 Minuten. Inklusive Vorbereitung und anschließender Aufwach- und Ruhephase dauert alles etwa drei Stunden.

Schmerzen

Da die Absaugung unter Narkose stattfindet, ist der Eingriff schmerzfrei. Im Anschluss können leichte Schmerzen auftreten, dann kann ein Schmerzmittel eingenommen werden. Viele Patientinnen kommen aber ohne aus.

Nach dem Abbruch kommt es zu leichten Blutungen, die in der Regel schwächer sind als die Monatsblutung. Diese können bis zu zwei Wochen anhalten. In diese Zeit sollte auf Vollbäder, Schwimmen, das Benutzen von Tampons und Geschlechtsverkehr verzichtet werden. In den ersten Tagen nach dem Abbruch sollten sich Betroffene zunächst etwas schonen. Der Körper stellt sich nach der beendeten Schwangerschaft hormonell wieder um. Etwa zwei bis drei Wochen nach dem Eingriff sollte eine Nachuntersuchung bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt erfolgen.

Risiken und Komplikationen

Ein operativer Schwangerschaftsabbruch ist ein sehr sicherer Eingriff. Probleme bei der Narkose, Verletzungen der Gebärmutter, Einrisse des Muttermundes oder ein hoher Blutverlust treten sehr selten auf.

In weniger als zwei Prozent der Fälle kann es zu Fieber, starken Blutungen oder anhaltenden Unterbauchschmerzen kommen. Dann muss umgehend ärztliche Hilfe aufgesucht werden. Dabei soll ausgeschlossen werden, dass es eine Entzündung gibt oder dass noch Restgewebe in der Gebärmutter verblieben ist.

Operativer Schwangerschaftsabbruch - Kinder bekommen ist weiter möglich

Ja. Ein komplikationsloser, operativer Abbruch hat in der Regel keine Auswirkung auf die Fruchtbarkeit. Spätere Schwangerschaften sind problemlos möglich.

Kürettage

Die Kürettage ist eine veraltete Art des Schwangerschaftsabbruchs. Diese wird als alleinige Methode heute nicht mehr empfohlen. In Sonderfällen kann sie eingesetzt werden, wenn nach einem Schwangerschaftsabbruch mit gängigen Methoden noch Gewebereste aus der Gebärmutter entfernt werden müssen.



Bei der Kürettage wird zunächst der Muttermund aufgedehnt, und die Gebärmutter mit einem löffelartigen Instrument ausgeschabt. Das geht mit einem erhöhten Verletzungsrisiko einher.

Pille danach ist keine Abtreibung

Die "Pille danach" zögert den Eisprung hinaus, wenn dieser noch nicht stattgefunden hat. So kann es nicht zu einer Befruchtung der Eizelle und einer anschließenden Schwangerschaft kommen. Die Pille danach ist ohne Rezept oder Konfliktberatung in Apotheken erhältlich.

Idealfall: Betroffene kann Methode des Abbruchs wählen

Im Idealfall können Betroffene zwischen beiden Methoden des Schwangerschaftsabbruchs wählen. Manche Patientinnen bevorzugen den operativen Abbruch, da der Eingriff schnell vorbei und die Schwangerschaft sicher beendet ist. Durch die Vollnarkose bekommen sie vom eigentlichen Abbruch nichts mit.



Ein medikamentöser Abbruch erfolgt hingegen ohne Narkose und an mehreren Tagen. Die Betroffenen erleben alle Phasen bewusst mit. Einigen Menschen kann das helfen, das Gefühl der Kontrolle zu haben.