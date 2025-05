Die Bedarfe an Infrastrukturinvestitionen ließen sich heutzutage nicht mehr einfach nach Ländern aufteilen: "Die physische Infrastruktur – dazu gehören auch die Verkehrsinfrastrukturen in Ost- und Westdeutschland – ist mittlerweile, wenn man diese Regionen insgesamt vergleicht, gleichwertig. Man kann nicht mehr sagen, dass es in Ostdeutschland noch Nachholbedarf gibt. Man muss jetzt in kleinteiligeren Regionen denken, also wirklich auf die kommunale Ebene heruntergehen", sagt Holtemöller.