Innenministerkonferenz Faeser will Grenzkontrollen über März hinaus verlängern

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Kontrollen an der deutschen Grenze über den März hinaus verlängern. Das kündigte die SPD-Politikerin zum Abschluss der Innenministerkonferenz im brandenburgischen Rheinsberg an. Die Grenzkontrollen sollen illegalen Migration bekämpfen. Faeser sagte, die Kontrollen aller Außengrenzen hätten sich bewährt. Die Asyl-Gesuche seien binnen Jahresfrist um 40 Prozent zurückgegangen. Zugleich seien 1.600 Schleuser festgenommen worden.