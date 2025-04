Die scheidende Bundesinnenministerin Nancy Faeser verhandelt in Syrien mit dem Innenminister der syrischen Übergangsregierung, Anas Chattab, über eine Abschiebung von Kriminellen in das Bürgerkriegsland. Wie die SPD-Politikerin erklärte, ist die Sicherheitslage in Syrien zwar noch schwierig. Trotzdem gelte es, jetzt über Rückkehrperspektiven zu beraten. "Für uns steht an erster Stelle, dass Straftäter und Islamisten schnellstmöglich abgeschoben werden", erklärte sie. Man habe die Gesetze hierzu erheblich verschärft. "Das muss durchgesetzt werden, sobald die Lage in Syrien dies zulässt."