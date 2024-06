Zum Ende der Bundesinnenministerkonferenz in Potsdam herrscht Einigkeit darüber, dass Straftäter und islamistische "Gefährder" aus Afghanistan und Syrien in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte am Freitag, sie sei dazu bereits mit mehreren Staaten im Gespräch. Das Sicherheitsinteresse Deutschlands stehe bei diesen Fragen "klar an erster Stelle", so Faeser.