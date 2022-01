Innenministerkonferenz Innenminister beraten über Corona-Proteste und Messenger-Dienst "Telegram"

Hauptinhalt

Am Freitag kommen die Innenminister von Bund und Ländern in Stuttgart zusammen. Sie wollen unter anderem über die zunehmenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sowie den Messenger-Dienst "Telegram" sprechen. Außerdem soll der Vorsitz der Innenministerkonferenz von Baden-Württemberg an Bayern übergeben werden.