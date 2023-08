Janine Wissler: Ja, es gab in den letzten Tagen natürlich intensive Gespräche zwischen Dietmar Bartsch und den beiden Parteivorsitzenden. Es ist ja richtig, dass er immer wieder gesagt hat, dass er nicht mehr plant, anzutreten. Und das hat er ja in seinem Statement auch deutlich gemacht. Daher sind wir jetzt nicht davon überrascht worden, und es gilt, vor allem Danke zu sagen für seine Arbeit und die Zusammenarbeit. Und ich finde, er hat ja auch in seiner Erklärung sehr deutlich gemacht, er kämpft weiter um eine geeinte, um eine starke Linke und wird sicher auch ein aktiver Posten in der Bundestagsfraktion bleiben.