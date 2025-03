Whatever it takes. Da hat der Kanzler in spé einen Satz geprägt, an dem Friedrich Merz noch oft gemessen werden wird. Dass die Union plötzlich doch tief in die Tasche greift und für mehr Militärausgaben bereit ist, sogar die Schuldenbremse zu lockern, ist richtig. Dass Deutschland endlich bereit ist, mehr für seine eigene Sicherheit zu tun, war längst überfällig. Von Obama, über Biden bis hin zu Trump waren die Ansagen in den letzten Jahren mehr als deutlich.