Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bestätigte die Rückholaktion. Bildrechte: imago images/photothek

Die Bundesregierung hat zehn deutsche mutmaßliche Anhängerinnen der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) mit deren 27 Kindern nach Deutschland zurückgeholt. Auf der Webseite des Auswärtigen Amtes heißt es, die Frauen aus dem Lager Roj in Nordostsyrien seien zur Rückkehr bereit gewesen, müssten sich nun aber in Deutschland verantworten. "Einige von Ihnen wurden direkt nach Ankunft in Deutschland in Haft genommen", erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). "Die 27 Kinder sind letztlich Opfer des IS“, heißt es weiter.