Wie der Bundesbeauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, Marco Wanderwitz, am Mittwoch in Berlin erklärte, lag das Bruttoinlandsprodukt in Ostdeutschland im vorigen Jahr bei gut 81 Prozent des bundesdeutschen Niveaus, Berlin mit einberechnet. 2010 lag dieser Wert noch bei gut 74 Prozent.