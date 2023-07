Die Tochter des im Iran zum Tode verurteilten Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd hat der Bundesregierung Tatenlosigkeit vorgeworfen. "Ein deutscher Staatsbürger wurde entführt und es ist, als wäre nichts passiert", sagte die in den USA lebende Gazelle Sharmahd der Nachrichtenagentur AFP.

Das Auswärtige Amt in Berlin wies das zurück. Ein Sprecher sagte, die deutsche Regierung nutze "alle Kanäle", um eine Hinrichtung zu verhindern. "Wir setzen uns weiter intensiv für Jamshid Sharmahd und gegen die Vollstreckung der Todesstrafe ein." Sharmahds Familie mache "Unvorstellbares und Unerträgliches durch", erklärte der Sprecher und verwies darauf, dass man seit Anfang an mit ihr in Kontakt stehe.