Für die anstehenden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen will die Linke nochmals Wählerinnen und Wähler mobilisieren. In Thüringen etwa könnten sich 44 Prozent der Befragten vorstellen, Bodo Ramelow direkt als Ministerpräsidenten zu wählen, erklärte Wissler. Davon müssten möglichst viele überzeugt werden, ihr Kreuz bei der Landtagswahl bei der Linken zu setzen. In Sachsen gehe es darum, erneut mit einer starken Fraktion in den Landtag einzuziehen.