Kein Geld für Lohnzuschüsse an Arbeitgeber

Wie viel Geld für bei den Jobcentern für Eingliederungsmaßnahmen zur Verfügung steht, ist eine politische Entscheidung. Die abgelöste Ampel-Regierung hat in ihrem letzten Haushaltsentwurf an dieser Stelle Gelder gestrichen. Da bis heute kein regulärer Etat für das laufende Jahr im Bundestag beschlossen wurde, gilt eine vorläufige Haushaltsführung aus Basis dieses Entwurfs. Bundesweit ist das Eingliederungsbudget nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in der Folge um 100 Millionen Euro gesunken.

Der Leiter des Jobcenters in Jena, Matthias Welsch, hofft darauf, dass die neue Bundesregierung nun schnell einen Haushalt für 2025 aufstellt und mehr Mittel bereitstellt. Er beklagt, dass mit dem derzeitigen Budget insbesondere bei den wirksamsamsten Instrumenten zur Eingleiderung von Langzeitarbeitslosen gespart werden müsse. Als Beispiel nennt Welsch sogenannte 16i-Förderungen, bei denen das Jobcenter hohe Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber zahlt: "Leider haben wir davon kaum noch Fälle, weil das sehr teuer ist. Aber ungefähr die Hälfte derjenigen, die so gefördert wurden, konnten langfristig in Arbeit gebracht werden."

16i-Maßnahme Der Begriff bezieht sich auf Paragraph 16i im Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II). Bei Personen, die länger als sechs Jahre arbeitssuchend sind, kann das Jobcenter demnach Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber zahlen. Im ersten Jahr der Maßnahme werden sogar 100 Prozent des Lohns bezahlt. In den Folgejahren sinkt der Zuschuss stufenweise. Während der Maßnahme werden Teilnehmer eng betreut und durch ein Coaching begleitet.



Eine ähnliche Leistung enthält der Paragraph 16e SGB II für Personen, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind. Hier liegt der Lohnkostenzuschuss im ersten Jahr bei 75 Prozent.

Den Erfolg der 16i-Maßnahmen bestätigt Felix Baumeier vom Jobcenter im Landkreis Leipzig. "Das war unser bestes Förderinstrument, weil nahezu jeder dauerhaft in Arbeit integriert werden konnte." Es sei aber auch das teuerste Instrument gewesen. "Das mussten wir schlicht und einfach komplett streichen, da es so teuer ist, dass wir das nicht mehr finanzieren können für die Zukunft."

Wie viel Geld für Eingliederung Langzeitarbeitsloser reicht?

Die neue Bundesregierung spricht das Thema in ihrem Koalitionsvertrag an. Dort heißt es: "Wir wollen sicherstellen, dass die Jobcenter für die Eingliederung ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Wir stärken die Vermittlung in Arbeit."