Angriffs-Folgen: Berichterstattung erschwert

Insgesamt sehen die ECPMF-Autoren in dem Negativrekord bei Angriffen auf Journalisten das Ergebnis einer sich ab 2015 langfristig etablierenden Pressefeindlichkeit – und das hat Folgen. Eine wachsende Zahl von Medienschaffenden habe nach Jahren der Anfeindungen keine Kraft und keinen Willen mehr, die nahezu kontinuierlichen Bedrohungen zu ertragen. In einigen Fällen sei die Berichterstattung im Lokalen nicht mehr in vollem Umfang möglich. Dadurch würden nicht nur die betroffenen Journalisten leiden. Auch die Absicherung der Berichterstattung könne erschwert werden.

Eine Sozialberaterin des Hessischen Rundfunks sagte laut Studie: "Viele der Kolleg*innen, die den Weg in die Beratung suchen, sind schwer belastet durch die teils massiven Grenzverletzungen. Einzelne Mitarbeiter*innen haben in den vergangenen Jahren im Außendienst und am Telefon so massive Bedrohungen erlebt, dass sie in diesen Einsatzfeldern nicht mehr arbeiten können. Massive Traumatisierungen habe ich vereinzelt erlebt, die einhergehen mit Panikattacken, Schlafstörungen, psychosomatischen Störungen und Depressionen. Häufig sind die Auswirkungen mit langer Arbeitsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit verbunden."