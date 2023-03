Das ECPMF verifiziert seit 2015 tätliche Angriffe auf Journalisten in Deutschland. Inzwischen summieren sich diese auf insgesamt 265 Fälle: 44 im Jahr 2015, 19 in 2016, 10 in 2017, 26 in 2018, 14 in 2019, 69 in 2020, 83 in 2021 und 56 im Jahr 2022. Inzwischen summieren sich diese auf insgesamt 321.