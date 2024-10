Das haben die unter 30-Jährigen in den vergangenen Monaten auch zum Ausdruck gebracht – vor allem in Ostdeutschland. So haben in dieser Altersgruppe bei den jüngsten Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen über 30 Prozent die AfD gewählt – und damit teils sogar mehr als andere Altersgruppen. Die Partei ist in zwei Ländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und in Brandenburg ein rechtsextremer Verdachtsfall.