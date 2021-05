Dass in vielen Branchen Pensionswellen anstehen, ist bekannt. In den meisten dieser Fälle wurde mit ausreichender Nachwuchsarbeit eine qualifizierte Reserve geschaffen, die solche Wellen abschwächen kann. Bei der Justiz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das nach Einschätzung von Interessensverbänden anders.

Hinzu kommt: Anfang der 2000er Jahre wurde am Justizpersonal gespart, wodurch sich eine weitere Alterslücke bildete. Die Folgen seien verheerend, so die Interessensverbände. In den kommenden zehn Jahren werden nach Angaben der Justizministerien in Thüringen 46 Prozent, in Sachsen 41 Prozent und in Sachsen-Anhalt 39 Prozent der Richter und Staatsanwälte in Rente gehen.