Roberts Stärke ist, schwierige Situationen und komplexe Sachen zu analysieren und dann auch so an die Menschen wiederzugeben, dass sie es verstehen. Das ist eine Tugend, die gerade in der jetzigen Zeit total wichtig ist. Sachen so zu formulieren, dass man sie wieder versteht, das gelingt ganz wenigen gerade und das kann Robert sehr gut.

Cathleen Hoffmann Grüne Altmark